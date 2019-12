Lepšie je mať dve ľadviny

Isteže. O tom niet pochýb. Ale ani dve ľadviny nie sú automatická garancia šťastia. Pozrite sa koľko ľudí behá po svete s dvoma ľadvinami, a pritom vôbec nie sú šťastní.

Naopak, zoberme si napríklad nášho deda. Tiež mu chýba jedna ľadvina. Aj kus čreva. A aj tretina jeho srdca už je odumretá. Aj žena mu umrela, aj cirkulár doslúžil. Takmer nik ho už nežiada, aby niečo zmajstroval. A pozrite sa naňho. Vyzerá celkom spokojne. Sem-tam síce hundre, ale to je len prirodzený dôsledok sledovania správ.

Kdesi som čítal, že takéto záležitosti treba považovať za výzvu. Za príležitosť vidieť pohár ako poloplný namiesto poloprázdneho. Za šancu oceňovať to, čo máme, namiesto ľutovania, že voľačo nemáme. Takéto reči som zvykol označovať slovom somarina. Ale, poznáte to. Príde na psa mráz a pes je odrazu ochotný vyskúšať aj somariny.

A tak sa zobudím a oprobujem: „Ako fajn, že mám dve uši,“ poviem si v duchu. Vraj sa to má vyslovovať nahlas, ale, sorry, to ešte stále považujem za somarinu. Keby to tie uši počuli, ešte by sa jedno z nich mohlo rozhodnúť ujsť. To momentálne naozaj nepotrebujem. „Aj celé črevo mám,“ pokračujem nečujne. „Aj teplú perinu.“ Pozriem na ňu láskyplne a pohladím jej skrkvanú tvár. „A tie huňaté ponožky. Aj tie mám. Obe.“ Jedna z nich vytŕča spod periny. Zatrasiem ňou na pozdrav. Trocha sa zľaknem, že nevidím aj druhú, a tak prudko potiahnem perinu. Fú, je tam! Cítim, ako mi odľahlo. Lebo viem, že je veľmi ľahké prísť o obľúbenú ponožku. Ešte ľahšie, než prísť o obľúbenú ľadvinu.

To črevo, čo ešte stále mám (a ktoré si naozaj vážim) ma nakoniec vyženie z postele. Nechcem byť nechutný, ale keď som na toalete hotový, priznám sám sebe, že dobre sa vyprázdniť je jedna z najlepších vecí na svete. Aj také dary treba oceniť. Kým fungujú. A keď prestanú fungovať, treba si nájsť niečo iné, čo si môžeme vážiť. Napríklad zuby. Jeden z najlepších vynálezov na svete. To sa musí uznať. Zubov mám stále dosť. Naozaj sa z toho teším. A pritom by som pokojne mohol nadávať, že som už o pár prišiel.

Pohryziem teda trocha príliš pripečený toast a pripustím, že je zrejme lepšie mať dve ľadviny. Hoci, nie je to až také jednoznačné. Lebo nebyť chýbajúcej ľadviny, možno by som nikdy nedokázal zmeniť uhol pohľadu. Považovať somarinu za užitočnú vec. Zapijem túto myšlienku čiernou kávou (ktorá sa mi dnes mimoriadne vydarila) a idem pohľadať, čo by som ešte mohol oceniť. Pristúpim k oknu a pozriem na zasnežený svet. Na stehnách zacítim teplo.

Taký radiátor je naozaj vynikajúca vec. Dokáže vám parádne vyhriať ľadviny ... pardon, ľadvinu.

P.S. K napísaniu tohto textu ma inšpirovala správa od kamarátky, že jej mužovi našli „voľačo“ na ľadvine. Dobu čakania na výsledky som si krátila takýmito úvahami. Nakoniec to boli „len“ cysty, našťastie. V každom prípade vám k nadchádzajúcim Vianociam prajem hlavne správny uhol pohľadu.

A nejaké tučné ponožky (lebo, ako hovorievala babka, zima na ľadviny ide od nôh).

Šťastné, veselé a teplé!