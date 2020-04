Konečne raz neprídu šibači

Alebo áno? Nasadia si rúška s veľkonočným vzorom, schmatnú dvojmetrové korbáče, aby mohli šibať z diaľky, a dovalia sa tak či tak? V minulosti som to riešila útekom z okresu, ale čo teraz?

Už si to viem predstaviť. Zastaví ma policajt na hranici okresov a opýta sa: „Kamže, kamže, milá pani?“ A ja: „Unikám pred šibačmi.“ On sa usmeje popod fúz a povie: „Ále, pred šibačmi neuniknete, tí sú šibaní.“ Potom vytiahne svoj obušok zdobený mašľou, ním ma priateľsky počastuje a pošle späť domov.

To by však ešte nebolo také zlé. Kým my ženy trávime Veľkonočnú nedeľu varením údeného a strúhaním chrenu (niektoré možno aj kváskovaním či klíčením semien, ja však nie, lebo mne kvások umrel a semená zhnili), chlapi isto trénujú chrstnutie vody z vedra na vzdialenosť troch metrov. Lebo nikto si dnes nedovolí priblížiť sa k vám a jemne vás postriekať tridsaťročnou voňavkou. Asi mi odrazu zostane za tými skvelými vôňami aj smutno.

No a keď sa už dovalia, čo s nimi? Patrí sa milých hostí pozvať dnu (aspoň do predsiene) a počastovať. Ale čím ich počastujem? Napečené nemám - kvasnice nedostať a kvások mi umrel. Varené vajcia, vravíte? Ani tie sa mi neušli. Tvrdô? To by sa možno v komore aj nejaké našlo, ale viete ako to chodí. Pohárik - dva a už sú ľudia prítulní. Vlezú vám do kuchyne a potom sa zvalia v obývačke na gauč. A nakoniec vás začnú objímať. A to v dnešnej dobe naozaj nie je vhodné. Peniaze? Vlastne žiadne nemám. Zvykla som si v posledných týždňoch platiť iba bezhotovostne. Je to vraj hygienickejšie. A predpokladám, že šibači terminály nenosia.

Ok, tak žiadne pozývanie dnu nebude. Zostaneme pekne vonku. Chrstnú na mňa vody z vedra (dokonca sa aj trafia, keďže trénovali), poplácajú ma svojimi dlhými korbáčmi a možno aj nejakú zanôtia. Potom sa patrí trocha aj podebatovať, nepošlem ich predsa ihneď kade ľahšie. No ale zmáčaná do nitky postávať vonku, to si tak akurát pobabrem imunitu. A tú teraz potrebujem viac než soľ (či kvasnice) .

Poviem vám, nikdy sa mi tento náš ľudový zvyk nepozdával, tento rok je však skutočne namieste, aby sa šibači riadili heslom „Som doma“. Veď aj tam sa isto nejaké ženy nájdu. A ak nie, použite ten váš dvojmetrový korbáč a pobácajte s ním susedu cez plot. Prípadne cez balkón.