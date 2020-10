Nákaza menom "Je mi to malé!"

V posledných rokoch trpím alergiami. K arašidom sa pridali mačky, k nim brezy, jablká s hruškami a ešte aj moje obľúbené figy. Ale zdá sa, že úplne najviac alergická začínam byť na vetu „Je mi to malé“.

Podobne ako iné alergie, aj táto je sezónna. V letnom období sa prejavuje oveľa menej než inokedy. Ľudia sa zväčša nesťažujú, že sú im kraťasy krátke, aj to či sú ponožky nad členky alebo pod členky je väčšine populácie jedno. Dokonca aj problém odhaľujúceho sa pupku v prípade príliš krátkeho trička sa dá dočasne (do konca leta) riešiť nedvíhaním rúk. A palec pretŕčajúci cez okraj šľapiek síce môže byť trocha otravný, ale ako vidím, mnohí neriešia ani to.

Lenže potom príde prvý september a všetko sa výrazne zmení. Deti nakuknú do svojich vrecúšok s úborom na telesnú, ktoré ležali pohodené pod stolom už od júna (vlastne tento rok to bolo už od marca) a zistia, že tie veci v ňom sú nielen smradľavé, ale aj zúfalo malé. Malé sú aj topánky (všetky okrem šľapiek), jesenné bundy, tričká s dlhým rukávom, tielka a dokonca aj teplé pyžamá. Veta „Je mi to malé“ poletuje po dome, neodbytná ako komár, bzučí pri uchu, štípe a privádza ma to zúrivosti.

S alergiou tohto typu sa, pravdaže, dá bojovať. Najskôr sa vzchopíte, potom sa odveziete do obchodu a nakúpite oblečenie väčšie. Najlepšie o dve čísla. Ale tak ako všetky lieky, aj tento funguje len dočasne. Veta „Je mi to malé“ sa s pravidelnosťou otravnejšou než mucha na maslovom chlebe vracia do vášho príbytku každých niekoľko týždňov. A nepomáha ani to, že váš mladší syn je zatiaľ ochotný nosiť veci po staršom bratovi. Totižto, posledné tenisky na telesnú, ktoré sme staršiemu kúpili boli veľkosti 45, a to má chlapec len trinásť rokov. Na chrbte v krížovej oblasti sa mu urobili strie (naozaj som netušila, že tento problém sa týka nielen tehotných žien, ale aj príliš rýchlo rastúcich tínedžerov) a nedávno, nakúkajúc do vrecúška na telesnú, vyhlásil: „Mama, nové švihadlo asi nemá zmysel kupovať, takú velkosť isto nepredávajú.“ Ak to takto pôjde ďalej, „takú veľkosť“ nebudú predávať ani čo sa týka topánok či iných nevyhnutností.

Celý svet sa už niekoľko dlhých mesiacov zaoberá akýmsi novým vírusom, ale nik nerieši pliagu zvanú „Je mi to malé“, ktorá sužuje rodiny už celé generácie. A pritom je vysoko nákazlivá. Preskakuje z detí na dospelých a niekedy aj na psov či mačky (minule mi kamoška Zuzka povedala, že popruh, ktorý kúpila svojej mačke Sofii je už malý!) Alebo pár dní dozadu sa môj muž snažil natiahnuť na svoj „svalnatý“ trup akési cyklistické tielko a pritom mu z úst takmer vykĺzla spomínaná veta. Našťastie to nepovedal nahlas (je vcelku citlivý, čo sa týka alergií svojej ženy), ale videla som mu tie slová v očiach. Skákali po jeho mihalniciach a kĺzali sa dolu lícami až k perám, jedno po druhom: je...mi...to...malé. Našťastie si oblizol pery a tie odporné slová skončili v útrobách jeho žalúdka, kde si s nimi poradila žalúdočná kyselina. Ale jeden nikdy nevie, kedy sa opäť zjavia, aby mi pokazili deň, možno aj celý týždeň.

V sobotu sa dosť ochladilo a tak som otvorila oddelenie mojej skrine, kam som už niekoľko týždňov nepáchla. Vytiahla som také tie tepláky, mäkké a správne vynosené, čo mi verne slúžia už niekoľko rokov. Sľubujem, že som to nechcela. Naozaj, prisahám! Ale ako som ich naťahovala cez bedrá, mimovoľne, bez akéhokoľvek postranného úmyslu či uvedomenia si, čo robím, mi z úst vykĺzla tá hrozná postupnosť slov, tá formulka, čo okamžite zmrazila moje kosti a nechala ma tam stáť pred rozďavenou skriňou, s teplákmi pod bedrami a s očami vypleštenými hrôzou:

Je mi to malé!