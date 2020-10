Šesť statočných

Vždy som si myslela, že mať narodeniny v októbri je nanič. Prší, fúka, nálada je pochmúrna. Tento rok však moja nechuť oslavovať prerástla do novej dimenzie. Veď, čo by to bola za oslava o šiestich ľuďoch!

Neviem ako naši hygienici dospeli k číslu šesť, ale hneď ako som ho začula v správach, voľačo mi na ňom nesedelo. Z nejakého dôvodu mi okamžite prišla na myseľ stará dobrá filmová klasika Sedem statočných. Predstavila som si celý filmový štáb: režiséra, producenta, investorov ... ako tuho debatujú o tom, ktorého zo siedmich statočných (z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie) odstrániť. Asi tak nejako som sa cítila, keď som premýšľala o svojej tohtoročnej narodeninovej oslave.

V našej domácnosti žije päť ľudí (vrátane svokra). Tí sú automaticky pozvaní, keďže inde (napríklad v reštaurácii) sa oslavovať nesmie. Voľná teda zostávala iba jedna pozícia. Ak pozvem mamu, urazí sa otec. Ak pozvem otca, naštve sa mama. Ak pozvem kamarátku, povie, že bez muža nejde. Ak pozvem len jej muža, prídem navždy o kamarátku. Nech rátam ako rátam, stále mi vychádza, že statočných musí byť sedem.

Sedmička je všeobecne obľúbené číslo. Dokonca sa často považuje za šťastné. Môj muž síce obľubuje šestku, keďže dátum jeho narodenia je šestkami priam pretkaný, ale jeho neberme za smerodajného. Pre väčšinu populácie je šestka tak trochu diabolská. Zamýšľali sa vôbec naši hygienici nad týmito skutočnosťami skôr než uzákonili číslo šesť? Možno keby sa boli trocha venovali marketingovému potenciálu rôznych číslic a rozhodli by sa radšej pre populárnu sedmičku, nebolo by teraz toľko protestujúcich.

Ale vráťme sa k mojej oslave. Nech som premýšľala ako som premýšľala, stále mi to vychádzalo na sedem. (Hoci šesť ľudí na oslave namiesto siedmych má jednu nespornú výhodu: každému sa ujde tučnejší krajec torty). Ale keďže som nechcela urobiť nič nezákonné, a ani si pohnevať rodinu a priateľov, riešenie som nenašla (podobne ako by riešenie nenašli ani filmoví pohlavári). Oslava teda nebola. Dostala som dve kytice (jednu od muža a druhú od svokra), jednu ergonomickú počítačovú myš (prevencia karpálneho tunela), upiekla som si figový koláč a bolo po narodeninách. Vonku pršalo a fúkalo a nálada bola mierne melancholická. Tak ako má v októbri byť.

Ale viete čo? Siedmi statoční nakoniec zachránili dedinu. Film skončil happy endom a stal sa trhákom. Zostáva nám len veriť, že aj nariadenie o šiestich statočných nakoniec zachráni krajinu.